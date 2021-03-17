Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı: "Bu maç mutlaka farklı olacaktı bunu tahmin etmek kehanet değildi. İlk maçtaki hataları düzeltme şansımız vardı bu maçta. O yüzden farklı olacağını söyledim. Kısmetsizlik midir nedir anladım. Fenerbahçe'deki son dönemime benziyor. Kaleye gelen her top gol oluyor

Esas güzel ve iyi olan taraf; takım her adım adım ikinci yarıda istediğini yaptı. İkinci yarı aynı oyuna devam ettik. Önce 2-1, 2-2 ve 3-2 yapabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum finalist oldular. Antrenörlük kariyerimdeki kuvvetli maçlarımdan biriydi.

Uzun zaman sonra çok üst seviyede oynadığımız ilk maç. Bunu taçlandırmak gerekiyor. Bizim bir tane maça ihtiyacımız var. Gücümüzü tekrar pekiştirdiğimiz bir maç. İnşallah bunu devam ettiririz. Umarım o maç Denizlispor maçı olur ve başlarız..."







