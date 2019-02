Aykut Kocaman: 1 puan kötünün iyisi diyebiliriz

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor’un teknik direktörü Aykut Kocaman, "Bakıldığında alınan 1 puan, kötünün iyisi diyebiliriz." dedi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem puan cetvelinde hem de oyun tarzı olarak birbirine yakın iki takımın mücadelesi olduğunu söyledi.

Kazananın bir sonraki adımı daha sağlam atacağı ancak rahatlamanın olmayacağı bir karşılaşma olduğunun altını çizen Kocaman, şunları kaydetti:

"Amacımız tabii ki de kendi sahamızda kazanmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle maça başladık. Rakibi sahasında karşılayan, iki bölgeden hızlı çıkışlar ve uzun toplarla gol arayan takıma karşı ilk yarının genelinde istediklerimizi tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Buna rağmen pozisyonlarımız vardı. Rakibin de etkili olmasa da cılız birkaç pozisyonu oldu. Biz ilk yarı istediklerimizi kısmen de olsa yapmakla birlikte rakibe de etkili olduğu oyunu oynatmadık. İkinci yarı ikinci bölgede daha fazla topa sahip olup hızlı ve etkili olarak kaleye gitmeyi düşündük. Bunu zaman zaman yaptık. Ancak bir anlık bir hatadan dolayı kalemizde golü gördük ve mağlup duruma düştük."

Evkur Yeni Malatyaspor gibi iyi ve kaliteli oyunculardan kurulu bir takım karşısında yenik duruma düşüp maçı çevirmenin kolay olmadığını vurgulayan Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bunun için sahada her şeyimizi verdik. Önce beraberliği sağladık. Ardından maçın son bölümlerinde kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bakıldığında alınan 1 puan, kötünün iyisi diyebiliriz. Burada değinilmesi gereken bir nokta ise rakip oyuncuların saha içerisindeki oyunu yavaşlatma gayretleriydi. Ben oyuncularıma sahada ellerinden geldiğince oyunun içinde kalmalarını ve bu tür hareketlere başvurmamalarını istiyorum. Ancak insandaki huyu tabii ki de değiştirmek zordur. Bugün her pozisyonda yerde kalan, kalkmayan, en ufak bir müdahaleyi bile rakibe sarı kart gösterme adına bir ana dönüştüren oyuncular vardı. Bunlar hoş olmayan şeyler. Evkur Yeni Malatyaspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bu tür olaylarla maçın gidişatını değiştirme çabalarına başvurmalarına bir anlam veremedim. Tabii ki buna hakemlerin de ayak uydurması rakibin işine geldi. Her halükarda sahada oyun kuralları içerisinde mücadelenin olmasından yanayım. Bu konudaki sıkıntımı dile getirmek istiyorum."

Bir basın mensubunun "Hakemin uzatma dakikalarında VAR’a da gitmesine rağmen herkesin gördüğü pozisyonda penaltıyı verememesini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna Kocaman, "Halil Umut Meler 2-3 haftadır görev almıyordu. Bugünkü maç performansını beğenmedim ve formsuz gördüm. Pozisyonu ilk anda görmedim ama sonrasında baktığımda rakip oyuncunun topa eliyle gitmesini ben ve herkes gördü. Ancak buradan penaltı kararının çıkmamasına bir şey demiyorum. Sadece Halil Umut Meler’in maça odaklanamadığını ve formsuz olduğunu ifade edebilirim." cevabını verdi.

