Aykut Işıklar hayatını kaybetti! Aykut Işıklar kimdir?

Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

﻿﻿AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?

Aykut Işıklar, 8 Ocak 1949 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Aykut Işıklar’ın ailesi Bulgaristan, Razgrad, Pehlivanköy’den 1893 yılında muhacir olarak İstanbul’a gelmiş ve Kartal Maltepe’de ikamet etmiş bir ailenin üç çocuğundan ortancasıdır. Babası Mehmet Işıklar, Deniz Yolları ve Türk Hava Yolları’nda çalışmıştır. Annesi Fatma Hanım ise Yeşilyurt’ta Vatan Cephesi’ni Muammer Karaca ile kuran kişidir. Aykut Işıklar’ın çocukluğu Yeşilyurt’ta geçmiştir. Yeşilköy İlko tekrar Yeşilköy Ortaokulu’nun ardından Haydarpaşa Lisesi’nden 1967 yılında mezun oldu.

Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda okurken 1976 yılında askere gitmek için okulu dondurmuş, ama dönünce başlamamış ve mezun olmadan ayrılmıştır.

1976 yılında Van’da yaptığı askerliğini de sanki ordunun organizatörü gibi yapmış. Askerlerin gecelerine Bülent Ersoy‘dan tutun Filiz Akın‘a kadar sanatçıları organize edip getirmiş.

Müziğe de meraklı olan Aykut Işıklar, üniversiteye başladığı yıl İstanbul Radyosu’nun yaptığı bir yarışmada birinci olarak Yeni Gazete’de müzik sayfası yapması için davet aldıktan sonra harçlığını çıkarmak için 1968’de gazeteciliğe başladı. Yeni Gazete kapanınca Hafta Sonu, Kelebek ve Hürriyet’te çalışmaya devam etmiş. Hürriyet’in o yıllardaki konserlerini organize etmiştir.

12 sene Hürriyet gazetesinde çalıştıktan sonra 1980 yılında Bulvar gazetesine geçti. Sonra 2 sene Günaydın gazetesinde ve 2 sene de Tercüman gazetesinde çalıştı. Ardından da 10 sene Sabah gazetesinde çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Daha sonra da 5 sene Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Bir dönem televizyonlarda da programlar yapan Aykut Işıklar Bugün gazetesinde yazarlık yaptı.

Aykut Işıklar, HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM’e program hazırladı.

17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka, Kopenhag’da yapılan Galatasaray-Arsenal Uefa Kupası final maçından önce Tivoli Meydanı’nda taraftarlar arasında çıkan kavgada İngiliz taraftarlar tarafından Aykut Işıklar da ağır şekilde yaralandı.

Aykut Işıklar, 1989 yılının Ağustos ayında Kayahan, Nilüfer, Ahmet San gibi isimlerle ‘Sopot Müzik Festivali’ için Polonya‘nın Poznan kentine gitti. Burada Türk heyetine rehberlik yapan; sonradan eşi olacak Magoşa hanım ile tanıştı. 1989 yılında evlendiler.

Aykut Işıklar, 3 kere evlenmiştir. 1972 yılında yaptığı evliliğinden Emre (d.13 Haziran 1973) adında bir oğlu vardır. 1989 yılında evlendiği 3. Eşi olan Polonya, Poznanlı eşi Magoşa (d.1959) Hanım’dan da, adını Sezen Aksu‘nun koyduğu Güneş (d.1990) adında bir oğlu vardır.