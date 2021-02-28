Aykut Erdoğan: Kazandığımız için mutluyuz

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Akhisarspor'u 3-2 mağlup eden Bursaspor'da yardımcı antrenör Aykut Erdoğan, istekli ve arzulu oynadıkları maçı kazandıklarını ifade etti.

Mücadeleyi bırakmadıklarını dile getiren Erdoğan, "İstekli ve arzulu bir şekilde oynayarak kazandık. Son 2 aydır Kovid-19 vakaları ve sakatlıklarla boğuşuyoruz. Maçı gerçekten çok istedik. Kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Er'in erleri bugün gereken cevapları sahada verdi. Çok şükür maçı kazandık. Önümüzde Boluspor maçı var. Maç maç bakıyoruz. Bu maçla beraber çıkışı sürdürüp play-off hattına yaklaşmak istiyoruz. Saha içinde tansiyon yüksekti. Bizim kenardan gördüğümüz kadarıyla net 3 penaltı pozisyonu vardı. İyi-kötü niyetine girmek istemiyorum ama hakem kötü maç yönetti" dedi.

Gürkan DURAL/BURSA (DHA)