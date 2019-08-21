MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, kadroyu muhafaza etmenin uzun sürdüğünü belirterek, 'Geç gelen oyuncuların antrenman eksiği var, çalışmalarımız sürüyor' dedi. Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları ligin ilk haftasını değerlendiren Atik, "Konyaspor maçına iyi bir şekilde hazırlandık. Oyuncularımız verilen taktiksel disiplini 90 dakika uygulamaya çalıştılar. Konya deplasmanı zor bir deplasman, çünkü yıllardır beraber oynuyorlar. Ayrıca Aykut hoca da geçen seneden iyi bir oyun oturtmuş kadrosuna. Onları iyi analiz ettik, inceledik ve buna göre taktik kadro çıkardık 4-1-4-1 tarzında. İyi mücadele ettiğimiz düşünüyorum" diye konuştu.

"KORCAN CİDDİ POZİSYONLAR KURTARDI"

Konyaspor deplasmanında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci Korcan Çelikay'ı tebrik eden Aykan Atik, "Tabi pozisyonlar verdik ama kalecimiz Korcan ciddi anlamda kurtarışlar yaptı. Pozisyonlardan sonra verilen mücadelede 90 dakika gayet iyiydi. Verilmeyen bir penaltımız var, onların da verilebilir bir penaltısı olabilir. Skubic'e İlhan'ın müdahalesi varmış, sonradan farkında vardık. 1 puan bizim deplasmanda moralimizi yerine getirdi. İkinci haftaya daha motivasyonlu çalışıyoruz" dedi. Atik, bu hafta oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor maçı için de, "Kayserispor maçına daha iyi çıkacağız. Çünkü her geçen hafta hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak hazırlık dönemine nispeten daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Her hafta bizim üstüne koyduğumuz bir hafta olacak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki antrenmanda, Konyaspor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Gruplar halinde pas koordinasyonu çalışan takım, devam eden bölümde dar alanda maç yaptı. Antrenman yenileme koşusu ile sona erdi.