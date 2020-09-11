Ayhancan: Pandemi planlarımızı etkiledi

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Süper Kupa’da sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ancak 3’üncülüğün de önemli bir başarı olduğunu söyledi. Tüm dünyayı etkileyen salgını nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini belirten Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, “Takımımla beraber bu sezon şampiyonluk hedefiyle başlamıştık. Arabayı geliştirmek için güzel planlarımız vardı ama salgın bizi de etkiledi. Takımım da Fransa’nın güneyinde yer alıyor. Fransa’da salgın yoğundu ve sezona istediğimiz gibi hazırlanamadık” dedi.