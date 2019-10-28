Ayhancan Güven’den yeni şampiyonluk

Porsche Süper Kupa’da Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ayhancan Güven, Meksika’daki serinin son yarışında iki ikincilik elde ederek 2019 sezonunu çaylak şampiyonu olarak tamamladı.

28 Ekim 2019, Pazartesi 22:56
- A +
Ayhancan Güven’den yeni şampiyonluk

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki sporcu aynı zamanda şampiyona genel klasmanında ikinci oldu.

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot olmayı başaran Güven, bu başarısıyla adını Türk otomobil sporları tarihine yazdırdı.

Güven, 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya Roma’da düzenlenecek FIA Motorsport Games Uluslar Kupası’nda Salih Yoluç ile birlikte Türkiye’yi temsil edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...