Ayhancan Güven’den yeni şampiyonluk

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki sporcu aynı zamanda şampiyona genel klasmanında ikinci oldu.

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot olmayı başaran Güven, bu başarısıyla adını Türk otomobil sporları tarihine yazdırdı.

Güven, 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya Roma’da düzenlenecek FIA Motorsport Games Uluslar Kupası’nda Salih Yoluç ile birlikte Türkiye’yi temsil edecek.