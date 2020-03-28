Oluşturduğu yayınlarla fark yaratan Red Bull Twitch kanalı, bu hafta yeni yayın serisi Red Bull Gaming Ground @Home ile oyunseverlere farklı bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Oyunseverler ile Red Bull sporcularını bir araya getiren Red Bull Gaming Ground @HOME’un sıradaki konuğu Ayhancan Güven oldu.

Türkiye’nin en başarılı genç motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ‘Real Racers Never Quit’ yarış serisinin 3. ayağında, Max Verstappen, Lando Norris ve Juan Pablo Montoya gibi ünlü Formula 1 yarışçıları ile mücadele etti. Büyük mücadeleye sahne olan yarış https://www.twitch.tv/redbulltr adresinden tekrar izlenebiliyor. Bütün dünyada motor sporlarına hasret kalınan bu günlerde Ayhancan Güven’in simülasyon yarışları Red Bull Gaming Ground @Home’da devam edecek