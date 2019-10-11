Ayhancan Güven ikinci şampiyonluk için piste çıkacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki Türk sporcu, şampiyonluk için son iki yarışa katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) desteğiyle Almeras by Martinet Takımı adına Porsche Carrera Kupası Fransa ve Porsche Super Kupa serilerini takip eden Ayhancan Güven, Fransa serisinin son iki yarışı için 12-13 Ekim tarihlerinde Paul Ricard Pisti’ne çıkacak.

Ayhancan Güven, final ayağı öncesinde 19 rakibi önünde 5 puan farkla lider durumda bulunuyor.

Milli sporcu, dünyanın en prestijli tek marka kupalarından birisi olan ve 31 yıldır süren Porsche Carrera Kupa Fransa serisinde 2018 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.