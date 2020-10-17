Ayhancan Güven, Belçika’da podyuma çıktı

Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa’nın dördüncü ayağının ilk yarışında podyuma çıktı. Şampiyonayı arka arkaya üçüncü kez kazanmayı hedefleyen Porsche Junior pilotu Ayhancan Güven, Belçika’nın ikonik yarış pisti Spa-Francorchamps'ta koşulan yarışta ikinci oldu.

Yarışa ikinci cepten başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışın son saniyelerine kadar yerini korumayı başararak damalı bayrağın altından geçen ikinci pilot oldu.

Porsche Carrera Cup Fransa’da dördüncü ayağın ikinci yarışı pazar günü saat TSİ ile 13:45’te başlayacak. Şampiyonanın beşinci ve son ayağı 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barcelona’da koşulacak.