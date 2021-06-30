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Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi Romanya'da yarışacak

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, 2021 Porsche Supercup Serisi’nin üçüncü yarışında Avusturya’da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi ise 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası dördüncü ayağı Bacau Rally için Romanya’da mücadele edecek.

30 Haziran 2021, Çarşamba 20:47 Son Güncelleme:
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Ayhancan Güven Avusturya'da, Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi Romanya'da yarışacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Porsche Super Cup’ta Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ayhancan Güven, 3-4 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Red Bull Ring Pisti’nde koşulacak kupanın üçüncü yarışında podyum için ter dökecek.

Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi de 2021 FIA Avrupa Ralli Kupası dördüncü ayağı olan Bacau Rally de 3-4 Temmuz tarihlerinde Romanya’da yarışacak.

Balkan Ralli Kupası’nda 72 puanla lider durumda bulunan Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi, bu rallide hafta sonu liderliklerini sürdürmek hedefiyle direksiyon başına geçecek.

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