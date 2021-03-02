Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü, şimdilerde spor yorumculuğu yapan Ayhan Akman, yeğeni Ayhan Akman'ın Bundesliga tercihi hakkında konuştu. Akman, Galatasaray'daki Arda Turan ve Muslera hakkında da açıklamalarda bulundu.

ARDA ÖZEL BİR OYUNCU VE ÖNEMLİ BİR MİSYON TAŞIYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ayhan Akman, "Arda zaman zaman oynamayabilir. Arda özel bir oyuncu. Başka bir misyonu var Arda'nın... Teknik ekip, oyuncular ve taraftarla olan ilişkileri nedeniyle gerçek bir lider pozisyonunda. Bu nedenle Arda'nın yeniden Galatasaray'a dönmesi çok önemli oldu" dedi.

GALATASARAY TARİHİNİN EN İYİ KALECİSİ

Eski takım arkadaşı Muslera'ya da ayrı bir parantez açan Akman, "Muslera ile birlikte oynadım, yardımcı antrenörlüğünü de yaptım. Kaleciliğini konuşmaya gerek bile yok. Her şampiyonlukta imzası var. Mükemmel bir kişilik. 8'de 8 Galatasaray devam ediyor ve yine onun imzası var. Muslera, Galatasaray tarihinin en iyi kalecisi..." şeklinde konuştu.

ALİ AKMAN KENDİ KARARIYLA BUNDESLIGA'YA GİDİYOR

Gelecek sezon için Bundesliga takımı Eintracht Frankfurt ile anlaşan, yeğeni Ali Akman ile ilgili de konuşan Ayhan Akman, "Ali Akman, büyük bir çıkış yakaladı. Avrupa'da oynamak istediğini bana çok uzun süredir söylüyor. Avrupa'ya gitmek kendi tercihiydi. Bunlara saygı duymak gerek. Ali, Frankfurt takımında başarılı olacaktır. E.Frankfurt takımı Budesliga'da çok önemli işler yaptı. Ali, Ozan Kabak'la konuştu. Ozan da Frankfurt'a mutlaka gitmesi gerektiğini söyledi. Ali 18 yaşında, artık kendi kararlarını alabilecek bir birey. Doğru bir karar verdi. Avrupa'da oynayan oyuncularımız çok başarılı, Ali de ülkemizi iyi temsil edecektir. Bursaspor'la sözleşme fesih meselesi var. Bu gerçekleştikten sonra Almanya'ya erkenden giderek, Frankfurt antrenmanlarına katılma olasılığı var. Almanca öğrenmesi için özel öğretmen tutacağız. Bir ay önceden gidip, orada antrenmanlara başlayabilir. Böylece adaptasyon sürecini de kolay atlatır diye düşünüyoruz" dedi.

BAŞKA TAKIMLARDAN DA TEKLİF ALDI

Ayhan Akman, "Ali öğrenmeye açık, aç bir oyuncu, gelecekte çok daha büyük kulüplerde olmasını istiyoruz. Başka takımlar da teklif verdi Ali'ye, ama kendisi gelişimi açısından Bundesliga'ya gitmesinin daha doğru olduğunu düşündü ve özgür iradesiyle karar verdi" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA DAHA YAKIN

Akman, "14 maç kaldı ligde, Galatasaray'ın fikstürü Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre çok daha avantajlı... Galatasaray kolay bir trafiğe giriyor. Hatayspor deplasmanına kadar 4'te 4 yaparsa şampiyonluğa daha yakın..." dedi.