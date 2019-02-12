Ayhan Akman, 'VAR’la hakemlerin de hata yapma lüksü yok'

Bir dönem Beşiktaş’ta da oynayan eski futbolcu öğrencilerin " İnönü mü?, Ali Samiyen mi?" sorusunu "Ali Sami Yen" diye cevaplayarak, Galatasaray’a olan tutkusunu dile getirdi. Video Hakem Uygulaması (VAR)ile ilgili, "VAR gelince, artık hakemlerin de hata yapma lüksü yok. Artık eleştiriye daha çok açıklar" diye konuştu.

"Başakşehir ve Galatasaray’ın şansı yüksek"

Yasin Dallı’nın sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide Ayhan Akman, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirerek, " Zor bir ikinci yarı bizleri bekliyor. Başakşehir ve Galatasaray arasındaki 6 puanlık fark var. Bu takımlar daha birbirleriyle oynayacaklar. Rahatlıkla kapanabilecek bir puan farkı var. Beşiktaş’ta gelmeye başladı bir taraftan. İkincilik de tabi ki çok önemli. Hiç kimse şampiyonluk mücadelesini bırakmayacaktır. Ancak Galatasaray ve Başakşehir’in diğer takımlara oranla bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Artık hakemlerin de hata yapma lüksü yok"

Video Hakem Uygulamasını (VAR) desteklediğini belirten Ayhan Akman, " Adaletin olduğu her şeyi desteklerim. Puan durumunda geçen yıllara göre farklı bir tablo izliyoruz. Malatya, Kasımpaşa, Antalya, Konya’yı görüyoruz. Fenerbahçe alt sıralarda. Geçtiğimiz yıllara göre farklı bir puan durumu var. Benim oynadığım dönemleri de ele alırsak, bu kadar baskı olmadığı bir dönemde biraz daha hataların büyükler lehine olduğunu söyleyebilirim. VAR gelince, hakemlerin üzerindeki gözler, kameralar, sosyal medyanın tepkisi ile hatalar biraz daha azaldığını düşünüyorum. Artık hakemlerin de hata yapma lüksü yok. Gidip tekrar seyretme durumları var. Hakemler bunu iyi yorumlamaları gerekiyor. Artık eleştiriye daha çok açıklar" diye konuştu.

"Fenerbahçe’nin işi zor"

Ayhan Akman, Fenerbahçe’nin tarihte ender görülebilecek bir sezon geçirdiğini söyleyerek, " Küme düşmeyi oynayan bir Fenerbahçe var. Camia üzerinde bu stres giderek artıyor. Fenerbahçe kadro yapısı itibarıyla sıkıntı yaşıyor. Büyük takımlarda çıkışlar yüksek olduğu gibi inişlerde sert olabiliyor" dedi.

"İddia oynamayın, spor yapın"

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Ayhan Akman öğrencilerin bahis oyunu iddia ile ilgili sorusuna,"Hayatımda iddia kuponu bile görmedim. Neye benzediğini bilmiyorum. Oynayanı da tasvip etmiyorum" cevabını vererek, gençlere spor yapmaları önerisinde bulundu.



