90'ların sonunda Gaziantep'te yıldızı parlayan, oradan Beşiktaş sonrasında da Galatasaray 'ın yolunu tutan Ayhan Akman'ın futbolcu olarak yaptıklarını uzun uzun anlatmaya gerek yok… Yaşadığı 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa şampiyonluğunun yanında kariyerinde 525 maç, 59 gol, 47 asist var. Bugün 45 yaşında olan Akman, TRT ekranlarında futbol yorumculuğu yapıyor. Ama son günlerde ilginç bir tesadüfle gündemde. Arda Turan 18 yaşında, Galatasaray A Takımı'nda ilk kez forma giyerken çıkan oyuncu 28 yaşındaki Ayhan Akman'dı….

Aynı Arda Turan, bu kez 35 yaşında oyundan çıkarken yerini Ayhan Akman'ın 16 yaşındaki oğlu Hamza Akman'a bıraktı. Biz de Ayhan Akman'a bu ilginç denk gelişi ve futbolcu babası olarak düşüncelerini sorduk.

17 YIL öncenin tekrarı yaşandı… Sizin 2005'te yerinizi bıraktığınız Arda Turan, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında yerini oğlunuz Hamza Yiğit'e bıraktı? O an bir baba olarak neler hissettiniz?

İlginç bir tesadüf oldu. Ben de bunu sonradan öğrendim. TRT'de yorumcu olduğum için oradaki arkadaşlar o anın videosunu attılar. Çok güzel bir tevafuk... İlginç bir tesadüf. Çok hoşuma gitti, gurur duydum. Zaten oyuna girerken çok heyecanlıydı. Elleri, kolları her tarafı ayrı oynuyordu. Ne yapacağını bilemedi. Maçtan sonra birlikte iftara gittik. O güzel anı kutladık.

Hamza dışında bir oğlunuz daha var, Efe... O da 2006 doğumlu ve G.Saray altyapısında. Gelecek yıllarda A Takım'da iki Akman olur mu?

İkisi de zaten hem Galatasaray'da hem de milli takımlarda oynuyor. Efe U16 Milli Takımı'nda. Hamza da U18'de. Bu işi çok seviyorlar ve gönül veriyorlar. 7 yaşından beri Florya'da ter döküyorlar. İkisi birden A Takım'da oynayabilir tabii zamanı gelince ben de büyük bir gururla izlerim.

HER baba, oğlunun futbolcu olmasını ister. Çalışmak yeterli mi genler de önemli mi?

Siz kendi tecrübelerinizden yola çıkarak onlara nasıl bir rota çizdiniz? Evin her tarafına top atıyordum. Her odada top vardı. Toplarla birlikte büyüdüler. Tabii ilgi alakaları benden kaynaklanıyor. Ama yaradılış da önemli. Gönül vermek de. Küçük yaştan beri çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Şu an gayet de iyi gidiyorlar. Onur verici benim için. Aynı şekilde kuzenleri de öyle.

ŞU an zaten büyük bir kulübün formasını giyiniyor ama sizin onun için hayalleriniz, onun kendisini için hayalleri neler? Oğlunuzu nerede görmek istersiniz?

Gaziantep'ten sonra Türkiye'nin iki büyük kulübünde oynadım. Galatasaray'da ve Beşiktaş'ta kupalar kazandım ama benim kariyerimde Avrupa eksik kaldı, teklifler olmasına rağmen. Oğullarım önce Galatasaray'ın A Takımı'nda oynasınlar. Sonrasına sonra bakarız. Dediğim gibi Avrupa olursa çok güzel ama zamana bağlı. Hedefleri kısa vadeli tutmak, yere sağlam basmak gerek. Önce Galatasaray'da forma şansı bulsunlar. Hedef tabii ki, Avrupa'dır. Allah yollarını açık etsin.

İleride hocalıklarını yapmak, aynı takım için mücadele etmek olabilir mi? Çok güzel olur. İnşallah olur.

ALİ SENEYE DAHA İYİ OLACAK

Yeğeniniz Ali Akman da genç yaşında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. Hollanda'da Nijmegen forması giyiniyor. Onun gelişimini nasıl buluyorsunuz?

19 yaşında genç bir oyuncu. Frankfurt'un oyuncusu ama Avrupa'da gelişimini sağlamaları için onu Nijmegen'e kiralık olarak gönderdiler. Avrupa'daki ilk senesinde süre alması çok önemliydi. Daha iyisini yapabilir miydi? Yapardı ama dediğim gibi ilk senesi itibariyle başarılı. Avrupa ortamını, oradaki profesyonelliği gördü. Seneye daha iyi olacağını düşünüyorum.

Ali'nin maçlarını izleyip, eleştiri yapar mısınız?

Tabii ki… Maçtan sonra hemen ararız birbirimizi, bir istişare yaparız. Hem çocuklarımla hem de Ali'yle. Gerek telefonla gerek facetime yüz yüze analizlerimizi yapar, doğruları, eksikleri söylerim.

KALEYE DİKİNE GİDİP ÇALIM ATABİLİYOR

HAMZA ile kendinizi kıyaslarsanız neler söylersiniz. Sizin yeteneklerinizden neler almış. Eksikleri neler?

Ben ilk dönemimde ofansif orta sahaydım sonra defansif orta sahaya evrildim. Hamza da şu an ofansif orta saha olarak oynuyor. Kaleye dikine gidebilen, çalım atabilen ofansif bir oyuncu. Hamza şu an bir adım attı sadece. Yarım saatlik bir oyun oynadı ama bu süre öz güven açısından önemlidir. Özellikle gençler öz güveni hissetmek isterler. Bundan sonra forma şansı bulup bulmaması için önemli.





BİR BABA OLARAK DİYORUM Kİ YABANCI SINIRLANMALI

Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorum

Son dönemde Fenerbahçe 'de Arda Güler'le genç futbolcular daha bir öne çıktı. Arda için yorumunuz nedir, gençler için nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

Arda'nın 16 yaşındaki çıkışı, yaş olarak küçük olması nedeniyle çok önemli. Arda'nın oynaması diğer oyuncular için de itici güç oluyor. Diğer takımları da zorluyor. Arda oynadıkça aslında 'Genç oyunculara önem verin' mesajı vermiş oluyor. F.Bahçe'nin Arda, Beşiktaş'ın Emirhan, Rıdvan, Ersin ve Serdar Saatçı'ya şans tanıması diğer gençler için cesaret verici ve dediğimiz gibi diğer takımları zorlayıcı bir durum. Arda çok yetenekli. Onu da hem A Milli Takım'da hem de Avrupa'da görebilme ihtimalimiz var.

Türk futbolunda en çok tartışılan konu yabancı sayısı…. Bir spor adamı ve futbolcu babası olarak bunu nasıl yorumlarsınız?

Totalde 14 yabancıdan bahsediyoruz. Bu sayı olarak çok fazla geliyor bana. Genç oyuncu çıkarmak istiyorsak bu çocukların oynaması gerekir. Bir baba olarak düşününce de gençler için sınırlamanın şart olduğunu görüyorum. Futbolcu oynadıkça var olur ve gelişir. Oynamadan nasıl gelişecek? Totaldeki yabancı sayısı çok yüksek.

