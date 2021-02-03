Ayhan Akman: Ali ne yaptı da kadro dışı kaldı

Bursaspor'un uzun süredir Avrupa takımları ve 3 Büyükler tarafından izlenen genç yıldızı Ali Akman'ın bonservissiz olarak Eintracht Frankfurt'a transfer olması Yeşil Beyazlılar'ın onu akdro dışı bırakmasına sebep oldu. Ali Akman'ın amcası olan eski futbolcu Ayhan Akman ise Trtspor'da yaptığı yorumda bu karara tepki gösterdi.

Ayhan Akman'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Ali ne yaptı da kadro dışı kaldı? Yazın da teklifler vardı. Kulübüne para kazandırarak gitmek istedi. Şimdi de kadro dışı kaldı. Goller attı. Bursaspor'a hizmet etti. Bu çocuğun hayalleri var.







