Galatasaray'da koronavirüse yakalandığını açıklayan ve izolasyon altında bulunan Arda Turan için Sarı Kırmızılılar'ın eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Ayhan AKman'dan flaş bir yorum geldi. A Milli Futbol Takımımız'ın Macaristan ile oynayacağı maç için Trtspor stüdyolarında mkarşılaşmayı değerlendiren Akman, konu Arda Turan'a gelince "Arda’nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum'' dedi.

Arda Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtmiş ve "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.











