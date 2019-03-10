Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak baraj müsabakalarının ilk bölümü 6-8 Nisan'da, ikinci karşılaşmalar ise 16-18 Nisan'da gerçekleşecek. Aydın temsilcisi avantajlı bir konumda girdiği etapta Karayolları, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank ile kozlarını paylaşacak. Son 2 takımın küme düşeceği ligde Aydın ekibi, Halkbank'ın 16, Çanakkale'nin 10 puan üzerinde yer alıyor.

DHA