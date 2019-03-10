Aydın, ligde tutunmak için Bursa'da mücadele edecek

CEV Challenge Kupası'nda ilk yılında finale kalmasına rağmen Sultanlar Ligi'nde evinde Eczacıbaşı Vitra'ya 3-0 yenilerek normal sezonu 9'uncu sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 4 takımın kümede kalma mücadelesi vereceği baraj etabı maçlarına Bursa'da çıkacak.

10 Mart 2019, Pazar 12:49
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Aydın, ligde tutunmak için Bursa'da mücadele edecek

Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak baraj müsabakalarının ilk bölümü 6-8 Nisan'da, ikinci karşılaşmalar ise 16-18 Nisan'da gerçekleşecek. Aydın temsilcisi avantajlı bir konumda girdiği etapta Karayolları, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank ile kozlarını paylaşacak. Son 2 takımın küme düşeceği ligde Aydın ekibi, Halkbank'ın 16, Çanakkale'nin 10 puan üzerinde yer alıyor.

DHA

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