Aydın Kaya: Son topa kadar savaşacağız!

Mert Grup Sigorta Kadın Voleybol Kulübü Başkanı Aydın Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liglerinin yeni takımları olarak sezona önemli hedeflerle başladıklarını belirterek, "Bu hedeflerimiz Sigorta Shop takımımızla Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde şampiyonluk, Mert Grup Sigorta ile de TVF Kadınlar 2. Lig şampiyonluklarıydı. Sezon başında 2 takımımız için de kurduğumuz kadrolar bizleri yanıltmadı. Çok zorlu maratonlar sonunda hem Sigorta Shop takımımızla hem de Mert Grup Sigorta takımımızla şampiyonluk kupalarını kaldırdık." dedi.

Sezon öncesi takım isimlerinde değişikliklere gittiklerini ifade eden Kaya, "Sigorta Shop ile yükseldiğimiz misli.com Sultanlar Ligi’ne Mert Grup Sigorta, Mert Grup Sigorta adıyla katılma hakkı elde ettiğimiz Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’ne ise Mert Kaan Sigorta adıyla devam etme kararı aldık." diye konuştu.

Transfer sezonuna 2 takımın da bir üst lig bileti alma hakkını geç elde ettikleri için dezavantajlı başladıklarını dile getiren Aydın Kaya, "Ancak yine de önemli bir transfer süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Her 2 takımımız da lige oldukça tempolu hazırlanıyor. Biz de bunları hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında gözlemliyoruz. İnşallah 2 takımımız da planlarımız doğrultusunda sezonu güzel yerlerde noktalar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefler bitmez"

Başkan Aydın Kaya, kendisinin olduğu yerde hedeflerin bitmeyeceğine vurgu yaparak "Benim olduğum yerde hedefler bitmez. Bu hem sigortacılık camiasında, hem de spor camiasında böyledir." dedi.

Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk kez tecrübe edecekleri bir kulvar olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Biz de bu doğrultuda çok önemli bir kadro kurduğumuzu söyleyebilirim. Mert Grup Sigorta ile play-off hedefimizi zorlayacağımızı, genç bir kadro kurduğumuz Mert Kaan Sigorta ile de potansiyel olarak gördüğümüz isimlere Sigorta Shop 1. Lig gibi önemli bir kulvarda şans vererek onları Türk voleybolunda önemli yerlere getirmek asıl hedeflerimiz."

Misli.com Sultanlar Ligi’ni "dünyanın en kaliteli ligi." sözleriyle tanımlayan Kaya, "Bu yadsınamaz bir gerçek. Eczacıbaşı, VakıfBank, Fenerbahçe , Galatasaray , Türk Hava Yolları gibi bu lige önemli yatırım yapan takımlar var. Ama biz de elimizden geldiğince dünya çapındaki bu büyük takımlarla mücadele ederek, son topa kadar savaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Biz kadromuza çok inanıyoruz ve umarım sporcular da bizim yüzümüzü kara çıkartmayacak." diyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cansu Aydınoğulları, Defne Tokol, Olga Biryukova, Miroslava Paskova, Seda Menekşe, Özge Nur Çetiner, İkbal Merve Albayrak, Merve Çepni, Çerağ Düzeltir’i transfer ettik. Geçen sezon kadromuzda yer alan Ayça İsmailçebioğlu, Gaila Gonzalez, Selin Yurtsever ve Alara Gündüz ile sözleşme uzattık. Mert Kaan Sigorta takımı çatısı altında de gelecek gördüğümüz yerli oyuncuları bir araya getirmeye çalıştık. Hatta yabancı oyuncu konusunda da bu doğrultuda ilerledik. Burada lige renk katmak ve Mert Grup Sigorta takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Çok çalışan bir takımımız var ve umarım lig başlayınca bu çalışmanın karşılığını sahada da alacağız."