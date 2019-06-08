Aydın filesinde yeni takviye

AYDIN, (DHA) - Vestel Venus Sultanlar ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 8'inci imzayı pasör çaprazı Semra Özer'e attırdı.

Geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda mavi-beyazlı formayı terleteceği açıklandı. 1.85 boyundaki oyuncu daha önce Karşıyaka, Salihli Belediyespor, Bolu Belediyespor gibi kulüplerde de görev almıştı.