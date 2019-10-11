Aydın filede ilk maçta Vakıfbank'a konuk

Aydın filede ilk maçta Vakıfbank'a konuk

11 Ekim 2019, Cuma 12:14
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Aydın filede ilk maçta Vakıfbank'a konuk

 

AYDIN, (DHA)

VOLEYBOLDA Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ndeki Ege temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında yarın Avrupa devi Vakıfbank'a konuk olacak. Vakıfbank Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı TRT Spor 2 yayınlayacak. CEV Challenge Cup'ta geçen sezon final oynayıp ligdeki ilk yılında baraj maçları sonunda kümede kalmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, Antrenör Umut Uysal ile yollarını ayırarak göreve Alper Hamurcu'yu getirdikten sonra kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti.
 

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