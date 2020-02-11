AYDIN, (DHA)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Karayolları'na 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın 16'ncı hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Aydın temsilcisi seyircisi önünde de kazanmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligde 15 maçta 7 galibiyet alarak 5'inci sırada, Beşiktaş ise 3 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor.