Aydın Büyükşehir Belediyespor’da iki imza

Vestel Venus Sultanlar Ligi’ndeki ilk yılında baraj maçları sonunda kümede kalmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon hazırlıklarına start veren yönetim iki oyuncuyla el sıkıştı. Geçen sezon Nilüfer Belediyespor’da forma giyen orta oyuncular Hazal Selin Arifoğlu ve Hande Korkut ile sözleşme imzalandı. İki voleybolcu da Aydın ekibinin başarısı için canla başla çalışacaklarını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin, kadroyu büyük ölçüde yenileyeceklerini ifade etti. Aydın BŞB, ligde geçen sezonun ardından antrenörlük görevine Umut Uysal’ın yerine Alper Hamurcu’yu getirmişti.



