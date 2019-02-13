Aydın Büyükşehir Belediyespor’a Sloven rakip

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya’nın GEN-I Volley takımı ile karşılaşacak.

Organizasyonda 4’lü final turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Kanti’yi 3-1 mağlup eden GEN-I Volley, bugün konuk ettiği rakibini 3-0 yendi. Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Slovenya temsilcisi, Yunanistan’dan AO Thiras’ı eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor’un rakibi oldu.

İki takım arasında ilk müsabaka 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya’nın Nova Gorica kentinde, rövanş ise 6 Mart Çarşamba günü Aydın’da oynanacak.