Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'a 3-1 yenilerek normal sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi zirve takipçisi Eczacıbaşı Vitra oldu. Normal sezonda deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibine iç sahada 3-1 yenilen Aydın temsilcisi, yarı finalde ilk maçına 21 ya da 22 Mart'ta deplasmanda çıkacak. Play-Off hedefine ulaştıklarını söyleyen Antrenör Alper Hamurcu, "Play-Off'ta da tüm gücümüzü sahaya yansıtarak mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

AYDIN, (DHA)