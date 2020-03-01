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Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'ye set vermedi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda PTT’yi 3-0 yendi.

01 Mart 2020, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, PTT'ye set vermedi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - PTT: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay

PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, Ceren Baysal Çağlar, Yağmur Karaoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Ece Hocaoğlu)

Setler: 19-25, 20-25, 21-25

Süre: 81 dakika (26, 27, 28)


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