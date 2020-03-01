Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - PTT: 0 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Ayşim Erginay
PTT: Ezgi Dağdelenler, Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu, Sinem Yıldız, Ceren Baysal Çağlar, Yağmur Karaoğlu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Plak, Hazal Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Ece Hocaoğlu)
Setler: 19-25, 20-25, 21-25
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)