Kadınlar voleybolda ülkemizi CEV Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın 16'lı finaller turu rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'ya konuk olacak. Dvorana Kulturno Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Bojan Brlas (Hırvatistan), Endri Zguri (Arnavutluk) hakem ikilisi yönetecek.

Evinde oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Aydın temsilcisi, rövanş mücadelesinde iki set alması halinde yenilse bile adını 8'li finallere yazdıracak. Ev sahibi ekibin 3-0 ya da 3-1'lik galibiyeti durumunda 15 sayı üzerinden oynanacak altın set kuralı devreye girecek.

Mavi-beyazlılar, turu geçmesi durumunda Maccabi Hedera (İsrail)-MCM Diamant Kaposvar (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. (DHA)