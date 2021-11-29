Aydın Büyükşehir Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi'nin 11’inci hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor’u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma Aydın'ın hâkimiyetinde geçti ve maç 3-0 ile tamamlandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın’ın sultanları parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25 - 17 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Aydın, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-16'lık skorla 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak maçı almayı bildi.

Bu sonuçla Aydın ekibi 13 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Bursa temsilcisi 6 puanda kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xxx), Aslıhan (xxx), Ezgi (xxx), Ergül (xxx), Greta (xxxx), Güldeniz (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Humay (xx), Sobolska (xx), Melis (xx), Aslı (xx), Maglio (xx), Çağla (xx), Buse (xx), Cansu (xx), Deniz (x), Hilal (x), Sudenaz (x)

SETLER: 25-17, 25-16, 25-20

SÜRE: 84 dakika (27, 27, 30)

DHA