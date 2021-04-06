Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabındaki ilk maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor’a evinde 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı.

Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa’da oynanacak. Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5’inci, Aydın BŞB ise 6’ncı sırada tamamlayacak. Aydın’ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Anthi, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Emine Arıcı, Ezgi Bektaş, Stella)

Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Buse Ünal, Sarah, Yasemin Yıldırım, Susan, Paula (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl)

Setler: 21-25, 20-25, 25-21, 22-25

Süre: 118 dakika (26, 28, 30, 34)