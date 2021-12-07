CEV Challenge Kupası 8’li finaller turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Macaristan ekibi 1. MCM Diamant Kaposvar’ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-14 ve 25-23’lük skorlarla sona erdi. Rövanş maçı 14 Aralık’ta deplasmanda oynanacak.
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Dimitrios Onopas (Yunanistan) (xx), Konstantin Selin (Azerbaycan) (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan (xxx), Güldeniz (xxx), Ergül (xxx), Nicoletti (xxx), Szakmary (xxx), Emine (xxx), Eylül (xxx), Melis (xxx), Ezgi (xx), Duygu (xx)
1. MCM DIAMANT KAPOSVAR: Bashnakova (xx), Budai (xx), Szedmak (xx), Matic (xx), Lemmens (xx), Grbac (xx), Szpin (xx), Hegyi (x),
SETLER: 25-19, 25-14, 25-23
SÜRE: 80 dakika (27, 23, 30)