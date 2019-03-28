  • Haberler
  • Voleybol
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupayı Saugella Monza'ya kaptırdı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupayı Saugella Monza'ya kaptırdı

CEV Challenge Kupası’nda rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenen Saugella Monza, şampiyonluğunu ilan etti.

28 Mart 2019, Perşembe 00:57 Son Güncelleme:
- A +
Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupayı Saugella Monza'ya kaptırdı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında, deplasmanda İtalyan ekibi Saugella’ya 3-1 mağlup oldu.

Finalin ilk maçını da 3-0 kazanan İtalyan temsilcisi Saugella, kupayı müzesine götürdü.

Salon: Candy Arena

Hakemler: Pavel Anderson (Rusya), Pavel Vasko (Slovakya)

Saugella: Orthmann, Adams, Hancock, Begic, Melandri, Ortolani (Arcangeli, Bonvicini, Buijs, Bianchini, Facchinetti, Devetag, Balboni)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolova, Jineiry Martinez, Gonzalez Lopez, Elizabeth Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Türkkan, Ceyda Durukan, Ecem Alıcı, Aybüke Özdemir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-20, 17-25, 25-22, 25-15

Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.