Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında, deplasmanda İtalyan ekibi Saugella’ya 3-1 mağlup oldu.
Finalin ilk maçını da 3-0 kazanan İtalyan temsilcisi Saugella, kupayı müzesine götürdü.
Salon: Candy Arena
Hakemler: Pavel Anderson (Rusya), Pavel Vasko (Slovakya)
Saugella: Orthmann, Adams, Hancock, Begic, Melandri, Ortolani (Arcangeli, Bonvicini, Buijs, Bianchini, Facchinetti, Devetag, Balboni)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal, Duygu Düzceler, Nikolova, Jineiry Martinez, Gonzalez Lopez, Elizabeth Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Türkkan, Ceyda Durukan, Ecem Alıcı, Aybüke Özdemir, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-20, 17-25, 25-22, 25-15
Süre: 97 dakika (23, 24, 28, 22)