Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları maç sonucu: 3-2

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 13’üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları’nı tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-15, 21-25, 28-26, 17-25 ve 15-11’lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 8’inci galibiyetini elde ederken, konuk takım 8’inci yenilgisini aldı.

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Rıza Yelpaze (xx) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xxx), Janset Cemre (xx), Meryem (xxxx), Anthi (xx), Adams (xx), Aslıhan (xx), Eylül (xx), Berra (x), Pınar (xx), Ezgi (xx), Hande (xx), Pelin (xx), Ecem (x)

KARAYOLLARI: Havili (xx), Ezgi (xx), Ayçin (xx), Burcu Tutku (xxx), Tuğçe (xx), Gerasymova (xx), Gülçin (xx), Kübra (x), Abbott (x), Selis (x)

SETLER: 25-15, 21-25, 28-26, 17-25, 15-11

SÜRE: 147 dakika (26, 30, 41, 30, 20)