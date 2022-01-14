Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında geçen hafta evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Hafta içinde Kupa Voley çeyrek final maçında deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 3-0'lık skorla mağlup olarak yarı final biletini kaptıran Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında Galatasaray'a seyircisi önünde 3-1 yenilmişti. (DHA)