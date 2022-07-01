Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Eczacıbaşı Dynavit'ten smaçör Fatma Şekerci Yıldırım'la anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Eczacıbaşı forması giyen başarılı sporcu Fatma Şekerci Yıldırım ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eczacıbaşı altyapısında yetişen 31 yaşındaki voleybolcu Florida State Üniversitesi, Halkbank, Bursa BŞB ve Fenerbahçe kulüplerinde de oynadı.