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Aydın Büyükşehir Belediyespor Erçe Su ile nikah tazeledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde libero Erçe Su Kasapoğlu ile sözleşme yeniledi.

11 Haziran 2019, Salı 19:30
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Aydın Büyükşehir Belediyespor Erçe Su ile nikah tazeledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde 8 oyuncuyla anlaştıktan sonra iç transferde Erçe Su Kasapoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Geçen sezon Bahçelievler Voleybol Kulübü'nden transfer edilen 23 yaşındaki liberonun sözleşme yenilediği ve yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giymeye devam edeceği açıklandı.

Aydın'da kaldığı için mutlu olduğunu ifade eden Erçe Su, "Ligdeki ikinci yılımızda güçlü bir kadroyla başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

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