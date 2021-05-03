Aydın Büyükşehir Belediyespor, Emine Arıcı ile sözleşme yeniledi

Misli.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emine ile 1 yıl daha. Geçen sezonun devre arası aramıza katılan değerli oyuncularımızdan Emine Arıcı ile 2021-2022 voleybol sezonunda da beraberiz. Emine Arıcı'ya mavi-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

Bu arada Meryem Boz'un Vakıfbank, Anti Vasilantonaki'nin Galatasaray'la anlaştığı Aydın ekibinde Hollandalı Maret Balkestein, "Daima kalbimde olacaksınız" diyerek veda mesajı yayınladı.