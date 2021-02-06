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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 27. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 yendi.

06 Şubat 2021, Cumartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor maç sonucu: 3-1

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 27. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çan Gençlik Kalespor’u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Emine Arıcı, Meryem Boz, Stella, Ezgi Bektaş ( Eylül Akarçeşme, Ecem Alıcı, Pelin Özkılıççı, Hande Korkut, Aslıhan Kılıç)

Çan Gençlik Kalespor: Ellen, Souza, Nur Sena Kasap, Dilan Yaşar, Hande Naz Şimşek, Simay Gazi (Dilara Bağcı, İclal Bircan)

Setler: 32-34, 25-23, 29-27, 25-23

Süre: 148 dakika (46, 30, 38, 34)

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