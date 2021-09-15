Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu’nda 6 takımın katılımıyla yapılacak Balkan Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Alper Hamurcu, hedeflerinin turnuvayı ilk sırada bitirmek olduğunu ve bunu gerçekleştirebilecek güçlerinin bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Balkan Kupası, Challenge Cup’a katılmak ve Aydın’ı yeniden Avrupa kupalarında temsil etmek adına çok önemli bir organizasyon. Uzun süredir ayrı kaldığımız taraftarımızla ve bizi destekleyenlerle lig öncesi tekrar buluşacağız. Taraftarımızla tekrar buluşmak bizleri çok heyecanlandırıyor. Oynayacağımız takımlarla ilgili çok kısıtlı bilgiye sahip olmamız, taktiksel açıdan küçük bir problem olsa da öncelikli olarak odaklanmak istediğimiz kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtmak olacak. Aramıza geçen hafta katılan Macar oyuncumuz Greta Szakmary ile birlikte bu turnuvayı ilk sırada bitirmek şu andaki en büyük hedefimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz. Aydın’ı Balkan Kupası’nda en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da takıma güvendiğini belirterek başarı dileklerini iletti. (aa)