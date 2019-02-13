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Aydın Büyükşehir Belediyespor-AO Thiras maç sonucu: 3-0

CEV Challenge Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Yunanistan’ın AO Thiras takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 20:48 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor-AO Thiras maç sonucu: 3-0

Kadınlar CEV Challenge Kupası 4’lü final turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi AO Thiras’ı 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarı finale yükseldi.

Türk temsilcisi, Yunanistan’daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyespor’un yarı finaldeki rakibi Kanti (İsviçre)-GEN-I Volley (Slovenya) eşleşmesinin galibi olacak.

Salon: Aydın Mimar Sinan 

Hakemler: Gonzales Tabares Rafael (İsp)- Stoyanov Kiril (Bul) 

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin 

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal 

AO Thiras: Anastasia, Maria, Marisa, Ana, Katarina, Panagiota, Anna, Evangelia, Alkistis, Vasiliki, Alexia, Angeliki 

Başantrenör: Branko Gajic 

Setler: (25-16), (25-15), (25-19) 

Süre: 71 dakika (23, 22, 26 )

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