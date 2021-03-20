Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamaya göre, Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden mavi-beyazlı takımın antrenörü Alper Hamurcu ile 2 yıllık sözleşme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, Hamurcu ile tekrar anlaştıkları için mutlu olduklarını, takımın yeni hedeflere ulaşma konusunda kendisine ve ekibine güvendiklerini ifade etti.

Hamurcu da önümüzdeki sezon ligde takımı daha üst sıralara çıkarmak için çaba göstermeye devam edeceklerini dile getirdi. (AA)