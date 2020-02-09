Aydın Büyükşehir Belediyespor 3'te 3 peşinde

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.

09 Şubat 2020, Pazar 00:48 Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyespor 3'te 3 peşinde

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 5'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıda evinde Karayolları'nı 3-0 yenmişti.

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