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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 21:26
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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez, Lopez, Aybüke Özdemir (Ezgi Akyaldız, Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Darya Özbek)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Yasemin Yıldırım, Semra Özer, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15

Süre: 135 dakika (37, 24, 22, 30, 22)

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