YENİ sezonda Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde üst sıralarda yer alma planları yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce anlaşmaya varılan üç oyuncuya imza töreni düzenledi. Galatasaray'dan transfer edilen libero Bihter Dumanoğlu, Çanakkale Belediyespor'dan gelen pasör çaprazı Semra Özer ve iç transferde yeniden anlaşılan libero Erçe Su Kasapoğlu ile sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin, transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, kadronun tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydın'ın sultanlarından bu yıl da başarılı sonuçlar beklediklerini söyleyerek, takıma başarılar diledi.

DHA