Aydın Ayhan Güney: Amacımız bisiklet turizminin çoğalması

Tour of Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, yarış öncesi İhlas Haber Ajansı'na organizasyonun son detaylarını anlattı. Çok güçlü takımları Antalya’da ağırlayacaklarını belirten Aydın Ayhan Güney, “Tour of Antalya, 2010 yılından beri hayalini kurduğumuz bir organizasyon. Çünkü bisiklette erken sezon yarışları çok büyük ilgi görür. Dünyadaki bütün takımların yarış ihtiyaçları olduğu dönem Ocak-Şubat aylarıdır. Çünkü Mart ayıyla birlikte Avrupa’da diğer yarışlar çoğalmaya başlıyor. Bu plan çerçevesinde hep böyle bir organizasyon düşünüyorduk. Ama kısmet geçen seneye yapmak oldu. Bu yarışlar yüksek maliyetli yarışlar. Özel sponsorluklar gerektiriyor. Akra Grup’un da önderliğinde Antalya’daki şirketlerin sahiplenmesiyle böyle bir cesaret aldık. Geçen sene organizasyonumuz çok iyi geçti. Hatta geçen sene birincisini yapmamıza rağmen dünyada en iyi organize edilen 2.2 yarışlarından birisi seçildi. Bu başarı da çok fazla takımın başvurmasını sağladı. Geçen sene takım bulmakta zorlanırken bu yıl 100’ü aşkın takım başvurdu. Kendi kriterlerimize göre ekipleri seçtik. 21 ülkeden 28 takım katılıyor. Bunlar kendi ülkelerinde güçlü olan ve bizim de hedeflediğimiz takımlar” ifadelerini kullandı.

“Amacımız bisiklet turizminin çoğalması”

Türkiye’nin bisiklet sektöründen pay almasını hedeflediklerini söyleyen Güney, “Bizim diğer amacımız Antalya’nın tanıtımı ve Antalya’daki bisiklet kamplarının ve turizminin çoğalması. Dünyadaki bisiklet sektörünün hacmi yaklaşık 200 milyar Euro. Bunun 44 miyar Euro’su bisiklet turizminden geliyor. Dünyada büyük bir sektör bu. Biz de bu sektörden Türkiye olarak pay alınmasını sağlamak amacıyla Antalya bölgesinde spor kamplarının çoğalması için bunu yapıyoruz. Baktığınız zaman başarı da gelmeye başladı” şeklinde konuştu.

“Antalya’nın tarihini ön plana çıkaracağız”

Antalya’da uzun yıllar gerçekleşecek bir organizasyona imza atmak istediklerini söyleyen Güney, “Tour of Antalya 4 günlük 2.2 etap yarışı. Sezon başı olması itibariyle bir tırmanışımız olan bir yarış. Geçen yıl yenilenebilir enerji mottosunu kullanmıştı,k bu yıl ise Antalya’nın tarihini ön plana çıkardık. Gelecek yıl Antalya’nın tarımını belki doğal alanlarını ön plana çıkarırız. Antalya’nın sahiplendiği ve uzun yıllar gerçekleşecek bir organizasyona imza atmak istiyoruz” dedi.

“Belirlediğimiz yarış tarihimiz çok stratejik”

Tour of Antalya’nın gerçekleşeceği tarihin çok stratejik bir tarik olduğunu sözlerine ekleyen Güney “Bisiklet turlarında tarih stratejik öneme sahip. Pro seviyeye çıkan bir organizasyonun en büyük engeli tarihtir. Takvim o kadar dolu ki tarih bu noktada çok büyük önem arz ediyor. Bizim yarış tarihimiz çok stratejik ve çok güzel bir tarih. Bu tarihe sarılmamız lazım. Eğer bu tarihi koruyamazsak başka ülkeler alır. Ocak ve Şubat ayındaki boşlukları Arap ülkelerindeki yarışlar doldurmaya başladı. Bizim bu yüzden bu yarış tarihimize sahip çıkmamız gerek” açıklamalarında bulundu.

İHA