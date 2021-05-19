Survivor 2020'de yaptıkları bir maçta Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul ile çok konuşulan Aycan Yamaç o anıya dair, O maçın heyecanıydı. Acun abi önceden bana bir faul yapmıştı. Ben de ikinci maçta rövanşımı alacağım dedim. Ama böyle bilerek değil. Ayağından topu almayı düşünmüştüm. Maçın heyecanıyla koşarken bir omuz attım. Faul yok diye düşünüyorum ben. Kendisi de dedi. Acun abi orada düşünce ben bir fena oldum. Çünkü çok kötü düştü ve dizini tutuyordu. Beni maçtan çıkarın, ben oynayamayacağım dedim. Benim üzüldüğümü anladılar ve şakaya verdiler" dedi.

Survivor 2020 yarışması ile ünlenen futbolcu Aycan Yanaç hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu.

Aycan’ın futbolcu olma hikayesi nasıl başladı? Bu mesleği yaparken neler hissettin?

Abim futbolcu olduğu için 3 yaşından itibaren onun antrenmanlarına ve maçlarına gidiyordum. O ne zaman antrenmana gitse ben hep oradaydım. Sahanın kenarında top sektiriyordum, koşuyordum. O şekilde başladım. 6 yaşıma geldiğim zaman babama takıma yazılmak istediğimi söyledim. Abimin nasıl sakatlandığını gördüğü için izin vermedi. Bana, “Senin canın yanarsa kahrolurum.” dedi. 2 sene sonra ben halen futbol peşinde koştuğum ve okulda notlarım çok kötü olduğu için notlarımı düzeltme şartı ile yazdıracağını söyledi. Okula gidiyordum, ders çalışıyordum ve hiç dışarı çıkmıyordum. Karnemi aldım ve notlarımı düzelttiğim için babam beni takıma yazdırdı. 8-9 yaşında erkeklerle birlikte oynamaya başladım. 2 sene sonra kadınların oynadığı bir takıma geçtim. Almanya Nünberg’te büyük bir takımda oynamaya başladım. U-17’de oynarken Kadınlar 1. Lig Takımı’na davet edildim. Baktım baya potansiyel var, gidiyorum. Araya milli takım ve başka takımlar girdi. Sonra kendimi bir anda Türkiye’de Antep’te buldum.





Başladığın yıllara göre şu an kadınların futbol maçlarına olan ilgisi nasıl?

Çok az destekçimiz var. Bazıları kadın futbolu var mı yok mu bilmiyor. Gerçekten çok üzücü bir şey. Sen, bir kadın olarak o kadar emek veriyorsun. Almanya’da şöyle bir durum var; 2. Lig’de oynasan da yarım gün çalışmak zorundasın. Çünkü para yeterli olmuyor. Maaşlar o kadar yüksek değil. Orada evini ve arabanı veriyorlar ama benzinini kendin ödüyorsun. Onun için de yarım gün çalışmak zorundasın. Hem çalışıyorsun hem antrenman yapıyorsun hem de başarılı olmak zorundasın.

Topla aran nasıl?

Çok iyi. Çok seviyorum futbolu. Küçüklüğümden itibaren oynadığım için bir yere gittiğimiz zaman yanımda hep top oluyor. Yanımda olmazsa bile bir şeyden uyduruyorum. Evde tuvalet kağıdından top yapıp sektiriyorum. Gerçekten futbola aşığım. Her sene lig bittikten sonra herhalde bırakırım diyorum. Çünkü destek yok, para zaten yok. Ama bırakamıyorum ve yeni şeyler çıkınca gaza geliyorum.

Kadınların futbola meyletmesini nasıl değerlendiriyorsun? Sadece oynamak için değil; seyirci olarak da dahil olması çok önemli. Sence bunun yüzdesi nasıl artar.

Reklam veriyoruz, bizim de var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Her şeyi yapıyoruz ama yok. Herkesin ilgisi erkeklerde. Ama kadınları oynarken izledikleri zaman vay be diyorlar. Diyorlar ama o kadar, destek yok. İzliyorlar, keyfini alıyorlar, orada bırakıyorlar. Bir bilet alınması bize o kadar çok katkı sağlar ki. Bunu inşallah 2-3 seneye kadar daha da artırırız diye düşünüyorum.





Fiziksel darbe çok aldın mı?

Ayak bileğimi kırmıştım ve 2 sene geride kalmıştım. Milli takıma gidememiştim. Psikolojim baya bozulmuştu ve zayıflamıştım. Çünkü 2 yerden kırmıştım, 4 ameliyat geçirmiştim. Kadın futbolunda, erkeklerdeki gibi her gün fizik tedavi yok. Kendin ödüyorsun tedavini. O zamanlar küçük yaştaydım. Kimi aileler o kadar paraya değer mi diye düşünüyordu. Bu nedenle aileden destek gelmeyince bazı kızların kariyeri bitiyordu.

Survivor hikayesi şüphesiz çok şey kattı. Bir sporcu olarak orada yer alman çok doğaldı. Döndükten sonra neler hissettin?

Açıkça söyleyeyim hala fan sayfalarımda videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Benim arkadaşlarım “Türkiye’ye kadın futbolunun sesini duyuran sendin.” dedi. Acun abilerle maç yaptığımız zaman mesela. Küçüklüğümden itibaren futbol oynadığım için bana çok büyük bir şeymiş gibi gelmiyor. Beni izlediler ve beğendiler o kadar. Bazı ufaklıklar, o kadar hayranlar ve seviyorlar ki evlerine gidip onlarla vakit geçirmek istiyorum. Çok güzel bir duygu. Bazen kendini yalnız hissettiğinde aslında yalnız değilim diyorsun.

Survivor’daki maçın videoları hala sosyal medyada dönüyor. O faul neydi öyle?

O maçın heyecanıydı. Acun abi önceden bana bir faul yapmıştı. Ben de ikinci maçta rövanşımı alacağım dedim. Ama böyle bilerek değil. Ayağından topu almayı düşünmüştüm. Maçın heyecanıyla koşarken bir omuz attım. Faul yok diye düşünüyorum ben. Kendisi de dedi. Acun abi orada düşünce ben bir fena oldum. Çünkü çok kötü düştü ve dizini tutuyordu. Beni maçtan çıkarın, ben oynayamayacağım dedim. Benim üzüldüğümü anladılar ve şakaya verdiler.





Döndükten sonra hiç maç yaptınız mı?

Acun abilerle yapmadık ama Hakan Hatipoğlu, Mert’le filan yaptık.

Alıyorlar mı seni takıma?

Alıyorlar tabii. Baya da beğeniyorlar.

Zorlanıyor musun?

Kadınlarla oynayınca daha çok zorlanıyorum. Erkeklerle oynarken daha hırslıyım. Onlarla oynarken ben o pası attığımda buraya koşmam lazım. Çünkü biliyorum onun oraya oynayacağını. Kadınlarla oynarken nereye oynayacağına bakıp öyle koşuyorsun. O yüzden erkeklerle oynamak biraz daha zevkli.

Aycan Yanaç: Survivorda Acun abi yaptığım faulde düşünce çok fena oldum

Survivor’da çok üzüldün mü?

Orada benim psikolojim son noktaya gelmişti. Elendiğime üzülmedim ama elendikten sonra telefonumu elime alıp neleri başardığıma baktım. Sonrasında keşke biraz daha kalsaydım dedim.

Survivor’dan sosyal hayata döndüğünde karşılaştığın güçlükleri psikolojik olarak daha rahat aşabiliyor musun?

Ben Survivor’da 10 yaş daha büyüdüm. O kadar büyük tecrübeler kattı ki bana. Yolda geçen ve tanımadığım insanın dahi değerinin farkına varıyorum. Hayata bakışım değişti.

Survivor’da hiçbir şekilde dedikodu, kulis, kumpas, gerilim olmadan sadece yarışmayı tamamlayıp dönme tecrübesi yok mudur?

Yok, orada aç kalıyorsun. O açlığa bir yere kadar sabrediyorsun. Bir yerden sonra çıldırıyorsun. Herhangi ufak bir şeyde deliriyorsun. Çünkü açsın, oyun istiyorsun, yemek istiyorsun ve hava sıcak.

Sen bir de çok hırslısın.

Futboldan geliyor.

Hayatta da hırslı mısın?

Evet, istediğim şeyi alırım.

Ulaşamadığın zaman ne yaparsın? Çok hüzünlenir misin?

Hüzünlenmem çünkü hep ulaşırım. Ulaşamadığımı asla belli etmem.

Playstation ile aran nasıl?

Eskiden çok oynardım ama bayadır oynamıyorum. 1 senedir İstanbul’dayım. Evime hiç sokmadım çünkü zamanım olmuyor. Ara sıra arkadaşlar geldiğinde oynuyoruz. Çok da iyi değilim ama iyiyim. Erkekleri yenmişliğim vardır.

En son en çok istediğin şey neydi?

Mutlu ve huzurlu olmak.

Mutsuz muydun?

Mutsuz değildim ama daha da mutlu olabilirdim.

En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşır mısın?

2 hafta önce ailemi ziyaret etmeye Almanya’ya gitmiştim. Oradan ayrılırken keşke onları da yanıma alabilsem dedim.

Böyle bir planın var m?

Evet, var. Seneye ailemi İzmir’e taşımayı düşünüyorum. En azından aynı ülkede oluruz.

İstanbul’da mı yaşıyorsun yoksa İzmir’de mi?

İstabul’da yaşıyorum ama İzmirliyim.

En son en çok neye hayır dedin?

Arkadaşlarım beni dışarıya çağırıyordu. Onlara hayır gelemem dedim.

En son en çok neye şaşırdın?

Olanlara.

Hangi olanlara?

Sosyal medyada olanlara.

Çok şaşırıyor musun gördüklerine?

Artık şaşırmıyorum. Bundan 5 ay önce çok şaşırıyordum.

Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?

Ortamlara göre yaptığı hareketler ve karakteri değişiyor. Ona, bunu söylemek isterdim. Bundan vazgeç çünkü sonrasında zarar görebilirsin. Benimle konuşurken farklı, başkası ile konuşurken farklı.

Kendini affettireceğin bir andasın ve seni dinliyor. Anlatır mısın?

Öyle birisi yok aslında. Benim hayatımdan çıkan insanlar benim kazancımdır diye düşünüyorum. O yüzden bu özrü sadece kendime verebilirim. Survivor’da çok erken pes ettim. Orada psikolojimi biraz daha toplayabilirdim.

Hep böyle güçlü müsün? Dik misin?

Evet, çok dikim.

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Kendimden daha çok seviyorum. Onun canına bir şey olsa benimki daha çok yanar. Onun eli kopacağına benim elim kopsun. Göklere, yerlere sığdıramıyorum gerçekten.

Aşk diye bir şey var mı sence?

Var.

İnanıyor musun?

İnanıyorum.

Belli bir dönemde patlayan bir şey mi yoksa sürekli devam eden bir duygu mudur?

Aşk dediğin uzun süreli bir şeydir. Kısa ya da uzun süre sonra biten bir şey değildir.

Hiç aşık oldun mu?

Oldum.

Mutlu musun?

Çok. Daha önce hiç bu kadar mutlu olmamıştım.

Kadın futbolcu olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir şey söylemek ister misin?

Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Bütün spor yapan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hayatlarının sonuna kadar sporla devam ederler.

Dilediğiniz kişiye dilediğiniz bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi size. Bu kim olurdu ve ne sorardınız?

Ben, Ali Koç’a Fenerbahçe’de kadın futbol takımın ne zaman açacağını sorardım.