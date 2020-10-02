Survivor'da yarıştığı süreçte profesyonel futbol kariyerine ara veren Aycan Yanaç, o dönemde eleştirilere maruz kalmıştı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direkörü Necla Güngör, profesyonel futbol kariyerine ara vererek Survivor'a katılan Aycan Yanaç'ı bir daha milli takım kadrosuna çağırmayacağını açıklamıştı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, "Aycan, Survivor’dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?" sorusuna "Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor’da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan’ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?" şeklinde yanıt vermişti.

AYCAN REST ÇEKTİ

Milli Takım Teknik Direktörü Güngör'ün bu açıklamalarının ardından kendisinin Dominik'te olduğu dönemde A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'ün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu.

YouTube'da yayınlanan bir programda konuşan Yanaç, "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi.

"NECLA HOCA OLDUĞU SÜRECE..."

Bu sözlerin ardından konuşmaya devam eden Aycan, ecla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi" ifadelerini kullandı.

AYCAN YANAÇ'A BÜYÜK ŞOK

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda 23 Ekim'de Antalya'da Kosova, 27 Ekim'de de deplasmanda Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Survivor'da mücadele eden ve Gaziantep ALG Spor'a imza atan Aycan Yanaç kadroya alınmadı.

İŞTE ADAY KADRO

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin (Beşiktaş), Ezgi Çağlar (ALG Spor)

Defans: Didem Karagenç, Esra Erol (Beşiktaş), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediyespor), Yaşam Göksu, Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Gülbin Hız (ALG Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlıkspor)

Orta saha: Emine Ecem Esen, Ebru Topçu, Derya Arhan (ALG Spor), Jessica Çarmıklı, Elif Keskin, Gizem Gönültaş, Berivan İçen, Azra Karabulut, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Ece Tekmen (Kocaeli FK), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), İlayda Civelek (Ataşehir Belediyespor), İrem Eren (Karadeniz Ereğli Belediyespor)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediyespor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediyespor)