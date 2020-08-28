Survivor 2020 finalinden hemen sonra yaz tatiline çıkan milli futbolcu Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Tatilden karelerini sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Aycan, son olarak pembe bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Aycan'ın söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, gelebilecek olumsuz eleştirilere karşı yorumları sınırlandırdığı görüldü.

İLK YORUM YAKIN ARKADAŞI SERCAN'DAN GELDİ

Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım'dan geldi. Sercan, Aycan'ın bikinili fotoğrafına soru işareti koydu. Kafaları karıştıran bu soru işaretinin üzerine Aycan cevap olarak iki soru işareti koymayı tercih etti.