Survivor Aycan'ın kim olduğu merak ediliyor. Survivor 2020'nin en başarılı yarışmacıları arasında yer alan Aycan Yanaç, SMS sıralamasında sonuncu olunca adaya veda etti. Gerek performansı, gerek SMS sıralamasıyla dikkatleri üzerine çeken Aycan'ın vedası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Beklenmedik ayrılığın ardından Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları da google üzerinden araştırılmaya başlandı.

Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etti. Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Aycan Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Ayca Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır.