Survivor yarışmasıyla ünlenen ve Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

Fenerbahçe'ye gidemedi

Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi. İddialı bir kadro kuran Fenerbahçe geçtiğimiz gün Galatasaray 'ı Nef Stad'ında 7-0'lık skorla mağlup etti.

Futbola ara verecek

Geçen sezon Gaziantep ALG Spor'un teklifini kabul eden ve Gaziantep ekibinin formasını terleten Aycan Yanaç, Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil olurken yeşil sahalara bir kez daha veda edecek.











