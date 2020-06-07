Survivor 2020'ye son veda eden isim olan Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı ile birlikte özel uçakla Türkiye'ye döndü. Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'la birlikte Instagram'dan ortak canlı yayın yaptı.

Acun, Aycan'ın elenmesinin kendisini üzdüğünü belirterek, "O kadar güzel ve stabil bir istikrar sağlamıştın. 1-2 haftalık kötü gidişatın ardında ani gidişin beni üzdü. Kadınlarda daha fazla etki yaratıyor galiba" dedi.

Acun Ilıcalı, Survivor'da iletişim ödülünde arkadaşından aldığı haber sonrası morali bozulan Aycan'a "Moralin nasıl" diye sordu. Aycan neşeli bir şekilde, "Sorunları çözdüm sorunum kalmadı ve mutluyum" yanıtını verdi.

Survivor Aycan, 2020'de kadınların ada şartlarına zorlandığını söyledi. Nisa, Evrim ve Elif'ten birinin şampiyon olmasını istediğini söyleyen Aycan "Survivor aslında erkek işidir. Kadınlar daha fazla zorlanıyor. Zor bir yarışma kadınlar için daha zor hem duygusal ve hijyenik olarak. Erkekler daha rahat yapabilir Survivor'ı. İşte bu yüzden Survivor'da bu sene bir kadın şampiyonun çıkmasını çok isterim. Ben olamadım ama oradan bir kadının şampiyon olmasını çok isterim" dedi.

Survivor'da daha fazla kalmayı istediğini söyleyen Aycan, "Keşke şansım olsaydı daha kalmak isterdim. Buraya kadar gelebildiğim için çok mutluyum. Ben o dönemi atlatmıştım ama sayı almakta problemim vardı ama olmadı buraya kadardı" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın "Sizin takım neden oylamada kaybediyordu" sorusuna Aycan, "Nedenini bilmiyorum ama baştan biz çok kazandığımız için seyircilerimiz daha çok gönüllülere destek verdi ya da biz çok beceriksiz olduğumuz için" şeklinde yanıt verdi.

Aycan Yanaç, yarışma esnasında "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" şeklindeki açıklamasıyla sarı-lacivertli taraftarlardan ciddi destek almıştı.