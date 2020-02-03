Ayak Voleybolu Nasıl Oynanır? Kuralları Nedir? Puanlaması Nasıl?

Jimnastik ile futbolun bir karışımı olan ayak voleybolu, dünya çapında ciddi bir popülerliği sahiptir. Rakip sahada topun yere değmesi ile birlikte sayı alınır.

Ayak Voleybolu Nasıl Oynanır?

Servis dairesinde bulunan oyuncunun servisi ile başlayan ayak voleybolu, 3 set halinde oynanmaktadır. Ciddi anlamda yerel takipçiye sahip olan ayak voleybolu, aksiyonu bol bir oyundur. Ayak voleybolu oynarken ayak, kafa, diz ve omuz istenildiği gibi kullanılabilmektedir. Topun yerde sekmesine izin vermemek, oyunun temel amacıdır.

Ayak Voleybolu Puanlaması Nasıldır?

Voleyboldaki temel kural gibi ayak voleybolunda da topa en fazla 3 kere vurulmaktadır. 3 vuruş sonunda top mutlaka rakip sahaya gönderilmelidir. Setler 15 sayı üzerine olmaktadır. Sahaya 3 oyuncu çıksa da her takımın 12 oyuncusu vardır ve her sette farklı bir üçlü çıkartılmaktadır. Skorun 14-14 olması gibi bir durumda beraberliğin bozulması için set uzamaktadır.

Ayak Voleybolu Kuralları Nedir?

Son derece estetik bir spor olan ayak voleybolunda, el kullanmak yasaktır. Servisi atan oyuncuya tekong denirken, aldığı servisi diğer oyuncuya ileten kişiye pasör ve topu karşı sahaya atarak sayı almaya çalışan kişiye de katil adı verilmektedir. Ayak voleybolu, plaj voleyboluna benzetilmektedir. Kadın erkek veya genç yaşlı, herkes ayak voleybolu oynayabilir.

Ayak Voleybolu Saha Ölçüleri Nedir?

Badminton sahasının iki katı büyüklüğünde bir alanda oynanan ayak voleybolu, fairplay ile uyumludur. Ayak voleybolunda başarılı olmak için top kontrolü, denge, dayanıklılık ve hızlı refleksler gerekmektedir. Herkesin oynayabileceği ayak voleybolunu, oynamak kadar izlemek de son derece eğlencelidir.

El ve kolun dışında bütün vücut serbest olarak kullanılmakta ve top rakibin zeminine değdiği zaman puan kazanılmaktadır. Topu en fazla 3 dokunuşla karşı takımın olduğu sahaya göndermeyen takım, karşı takımın puan kazanmasını sağlar. Servis atması gereken oyuncu sürekli değişmekte ve hangi oyuncunun servis atması gerektiğini hakem takip etmektedir.

Ayak Voleybolu Sporunun Tarihi Nedir?

Ayak voleybolu, Tayland ve Malezya merkezli bir oyundur. İlk olarak 15. yüzyılda oynanan ayak voleybolu, 1829'ta resmiyet kazanmış ve 1965'te resmi adı konulmuştur. Ayak voleyboluna ev sahipliği yapan Tayland ve Malezya, 1980'lerde ayak voleybolunun Avrupa'ya kadar ulaşmasını sağlamıştır. Ayak voleybolunu normal voleyboldan ayıran özellik, kol ve elin kullanılmamasıdır.

Geleneksel sporlar gibi kendisine bir kitle oluşturmuş olan ayak voleybolu, gün geçtikçe daha fazla kişiye hitap etmektedir. Voleybol ve futbola farklı bir bakış açısı getirmiş olan ayak voleybolu, Asya'nın en popüler takım oyunlarından biridir. 1,55 metre yüksekliğindeki fileden topu karşı tarafın sahasına göndermek için esnek ve çevik hareketler sergilemek gerekir.

Ayak Voleybolu Malzemeleri Nelerdir?

Ayak voleybolu için plastik bir top ve file yeterlidir. Ayak voleybolunda başarılı vuruşlar yapabilmek için saatlerce çalışmak gerekmektedir. Geniş bir alanda oynanan ayak voleybolu, günümüzde plajlarda amatör bir şekilde oynanmaktadır. Voleyboldaki malzemelerin birebir aynısı kullanılıyor olsa da teknik bakımından ayak voleybolu daha farklıdır.

Kış aylarında kapalı salonlarda da oynanabilen ayak voleybolu için sert bir saha gerekir. Filenin boyu erkekler için 1.55, kadınlar içinse 1.45'tir. Ayak voleybolunun topları bambu saplarından yapıldığından sert bir yapısı vardır. Ayak voleybolunda başarılı atılmış servis, çoğu zaman sayı getirmektedir. Servisi kullanacak olan oyuncu, mutlaka servis dairesinin içinde bulunmalıdır. Diğer oyuncular, konumlarını kendileri belirleyebilmektedir.